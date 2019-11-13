МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок снизился по основным индексам четвертую торговую сессию подряд в рамках коррекции.

Преобладание негативных внешних сигналов поддержало сохранение понижательной тенденции.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0,59%, до 2933,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1437,85 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок продолжил снижаться четвертую торговую сессию подряд после обновления основными биржевыми индексами максимумов — многолетнего (по РТС) и исторического (по индексу Мосбиржи).

"На мировых фондовых площадках настроения в среду сместились в сторону более пессимистичных", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Конъюнктура внешних рынков ухудшилась во многом на преходящих факторах. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого заключения договора с Китаем, однако подтвердил, что если этого не произойдёт, то пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены.

Такая неопределенность в главном на сегодня внешнеторговом вопросе разочаровала инвесторов. Основные западноевропейские биржевые рынки на этом фоне в среду вечером снижаются на 0,2-0,4%, американские — меняются разнонаправленно в пределах 0,1%.

При этом нефтяные котировки после снижения в течение дня вышли в плюс и прибавляют 0,5%, достигая 62,38 доллара за баррель сорта Brent.

Инвесторы обратили внимания на сообщение генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что картель может резко снизить прогноз поставок нефти из стран, не входящих в организацию, на 2020 год. Кроме того, он отметил, что некоторые американские компании предупредили о возможном замедлении роста добычи сланцевой нефти в 2020 году.

Впрочем, есть и специфический фактор для России. Продажи эмитентов из РФ, кроме прочего, могут быть связаны с ребалансировкой международных фондовых индексов, говорит Александр Бахтин из компании "БКС премьер". В результате пересмотра индекса MSCI EM удельный вес России в портфелях фондов сократится, уступив часть позиций акциям китайских компаний, считает он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

С корпоративной же точки зрения среда прошла под флагом "Ростелекома". После объявления цены выкупа допэмиссии компании — в рамках приобретения Tele2 Россия ВТБ купит "обычку" по 93,21 рубля, что значительно выше текущих цен — его котировки поползли вверх, однако после сообщения президента "Ростелекома" Михаила Осеевского в ходе телефонной конференции о том, что компания не будет выплачивать промежуточные дивиденды по итогам первых трёх кварталов текущего года, хотя и может выплатить их в 2020 году, цены бумаги перешли к снижению.

В итоге к закрытию торгов цены акций "Ростелекома" обвалились (-3,1% "обычка", —4% "префы")

Также подешевели бумаги "Газпрома" (-2,1%), "Норникеля" (-1,3%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,7%).

Выросли в цене акции Polymetal (+2,8%), "Полюса" (+1,3%), АФК "Система" (+1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В конце сессии индекс Мосбиржи пытался удержать поддержку 2930 пунктов, а долларовый РТС опустился ниже 1440 пунктов, отметила Кожухова.

"На рынке сохраняется опасность развития нисходящей коррекции, которая на данный момент носит сдержанный характер… Российский рынок уже частично снял перекупленность, в связи с чем, при поступлении позитивных сигналов, будет готов возобновить повышение. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2915-2960 пунктов", — оценила она.

"В четверг тревожность в настроениях участников торгов может сохраниться. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на четверг – 2915-2950 пунктов", — оценил Бахтин.

Индекс РТС проведет четверг в диапазоне 1410-1450 пунктов, считает Иван Марков из ИК "Иволга капитал". Индекс Мосбиржи в случае преодоления поддержки в 2930 пунктов будет готов скорректироваться до 2890 пунктов, добавил он.