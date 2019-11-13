Рынок акций РФ падает четвертую сессию подряд на внешнем негативе
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок снизился по основным индексам четвертую торговую сессию подряд в рамках коррекции.
Преобладание негативных внешних сигналов поддержало сохранение понижательной тенденции.
К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0,59%, до 2933,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1437,85 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
ЗАТЯНУВШАЯСЯ КОРРЕКЦИЯ
Российский фондовый рынок продолжил снижаться четвертую торговую сессию подряд после обновления основными биржевыми индексами максимумов — многолетнего (по РТС) и исторического (по индексу Мосбиржи).
"На мировых фондовых площадках настроения в среду сместились в сторону более пессимистичных", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Конъюнктура внешних рынков ухудшилась во многом на преходящих факторах. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого заключения договора с Китаем, однако подтвердил, что если этого не произойдёт, то пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены.
Такая неопределенность в главном на сегодня внешнеторговом вопросе разочаровала инвесторов. Основные западноевропейские биржевые рынки на этом фоне в среду вечером снижаются на 0,2-0,4%, американские — меняются разнонаправленно в пределах 0,1%.
При этом нефтяные котировки после снижения в течение дня вышли в плюс и прибавляют 0,5%, достигая 62,38 доллара за баррель сорта Brent.
Инвесторы обратили внимания на сообщение генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что картель может резко снизить прогноз поставок нефти из стран, не входящих в организацию, на 2020 год. Кроме того, он отметил, что некоторые американские компании предупредили о возможном замедлении роста добычи сланцевой нефти в 2020 году.
Впрочем, есть и специфический фактор для России. Продажи эмитентов из РФ, кроме прочего, могут быть связаны с ребалансировкой международных фондовых индексов, говорит Александр Бахтин из компании "БКС премьер". В результате пересмотра индекса MSCI EM удельный вес России в портфелях фондов сократится, уступив часть позиций акциям китайских компаний, считает он.
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА
С корпоративной же точки зрения среда прошла под флагом "Ростелекома". После объявления цены выкупа допэмиссии компании — в рамках приобретения Tele2 Россия ВТБ купит "обычку" по 93,21 рубля, что значительно выше текущих цен — его котировки поползли вверх, однако после сообщения президента "Ростелекома" Михаила Осеевского в ходе телефонной конференции о том, что компания не будет выплачивать промежуточные дивиденды по итогам первых трёх кварталов текущего года, хотя и может выплатить их в 2020 году, цены бумаги перешли к снижению.
В итоге к закрытию торгов цены акций "Ростелекома" обвалились (-3,1% "обычка", —4% "префы")
Также подешевели бумаги "Газпрома" (-2,1%), "Норникеля" (-1,3%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,7%).
Выросли в цене акции Polymetal (+2,8%), "Полюса" (+1,3%), АФК "Система" (+1%).
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В конце сессии индекс Мосбиржи пытался удержать поддержку 2930 пунктов, а долларовый РТС опустился ниже 1440 пунктов, отметила Кожухова.
"На рынке сохраняется опасность развития нисходящей коррекции, которая на данный момент носит сдержанный характер… Российский рынок уже частично снял перекупленность, в связи с чем, при поступлении позитивных сигналов, будет готов возобновить повышение. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2915-2960 пунктов", — оценила она.
"В четверг тревожность в настроениях участников торгов может сохраниться. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на четверг – 2915-2950 пунктов", — оценил Бахтин.
Индекс РТС проведет четверг в диапазоне 1410-1450 пунктов, считает Иван Марков из ИК "Иволга капитал". Индекс Мосбиржи в случае преодоления поддержки в 2930 пунктов будет готов скорректироваться до 2890 пунктов, добавил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20191113/830544285.html