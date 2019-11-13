МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду завершили торги умеренным снижением на фоне неопределенных комментариев президента США Дональда Трампа по вопросам торговли с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,19%, до 7351,21 пункта, французский CAC 40 — на 0,21%, до 5907,09 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,4%, до 13230,07 пункта.

Инвесторы продолжают сохранять осторожность после недавних комментариев президента США о торговой ситуации с Китаем. Накануне Трамп выступил с заявлением, в котором он отметил, что ожидает скорого заключения торгового соглашения, но в тоже время он готов существенно повысить импортные пошлины на китайскую продукцию, если договора не будет.

Происходящее в этих странах с крупнейшими экономиками оказывает влияние на настроения трейдеров по всему миру.

"Вчерашний вечер показал, что Китай и США гораздо дальше друг от друга в вопросах соглашения, чем первоначально казалось", — прокомментировал агентству Рейтер стратег по процентным ставкам в TD Securities Геннадий Гольдберг.

Кроме того, напряженность в Гонконге также оказывает давление на настроения инвесторов. Управление по вопросам образования города объявило ранее в среду, что все общеобразовательные школы в четверг будут закрыты в связи с протестами и транспортным коллапсом, который они вызвали.