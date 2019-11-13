МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) показав разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,28%, до 7,12 доллара, "Новатэка" — не изменилась и осталась на отметке в 210 долларов, "Лукойла" — повысилась на 1,2%, до 94,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,54%, до 7,81 доллара, "Газпром нефти" — на 1,22%, до 32,3 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 2,15%, до 26,85 доллара, "Северстали" — на 1,58%, до 13,7 доллара, НЛМК — на 0,3%, до 20,02 долларов.

Расписки ВТБ подорожали на 0,07%, до 1,45 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,4%, до 14,85 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,42%, до 19,3 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,26%, до 4,63 доллара. Цена бумаг "Магнита" увеличилась на 0,21%, до 12,05 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 5,34%, до 3,1 доллара.