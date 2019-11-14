ВАШИНГТОН, 14 ноя /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торговой сессии в среду показали разнонаправленную динамику, что было обусловлено, с одной стороны, тем, что инвесторы обратили внимание на неоднозначное выступление американского президента Дональда Трампа относительно развития торгового конфликта с Китаем, а с другой — на внутреннюю статистику и комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, который заверил, что экономика США стабильна.

По состоянию на 16.04 по Нью-Йорку (0.04 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,33%, до 27782,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,05%, до 8482,102 пункта, индекс широкого рынка S&P500, напротив, подрос на 0,12%, до 3095,49 пункта.

Инвесторы обратили внимание на неоднозначные комментарии Трампа относительно развития торговых отношений с Китаем. Накануне он заявил, что ожидает скорого заключения договора, однако подтвердил, что если этого не произойдет, то пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены.

На торги акциями влияет и статистика инфляции в США. Показатель в октябре неожиданно увеличился на 1,8% в годовом выражении и на 0,4% в месячном. Кроме того, инвесторы обратили внимание на выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который заявил о том, что, с одной стороны, американская экономика чувствует себя хорошо, а с другой, что регулятор, в случае необходимости, готов поддержать ее различными инструментами, включая дальнейшее сокращение базовой ставки.