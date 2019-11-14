МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно снижаются на статистике из Европы, а также на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.07 мск индекс FTSE 100 снижался на 0,48%, до 7316,10 пункта, французский CAC 40 рос на 0,02%, до 5908,53 пункта, немецкий индекс DAX снижался на 0,25%, до 13196,82 пункта.

Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) ранее в четверг опубликовало данные по динамике ВВП крупнейшей экономики Европы — согласно предварительной оценке, в третьем квартале 2019 года он вырос на 0,1% по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонных корректировок, хотя аналитики ожидали снижения на 0,1%. Однако оптимизма инвесторам это не прибавило.

"Очевидно, что любые показатели, близкие к нулю, не являются хорошими и не отражают сильную немецкую экономику. Сейчас нам остается наблюдать за тем, как немецкие власти будут пытаться экономику стимулировать", — приводит агентство Рейтер мнение стратега Raymond James Криса Бейли (Chris Bailey).

Акции немецкого автоконцерна Daimler упали примерно на 3% после заявления компании о том, что ужесточение регулирования вредных выбросов негативно отразится на прибыли в 2020 и 2021 годах.

На настроения инвесторов также оказала влияние статистика по экономике Китая — рост промпроизводства в КНР в октябре замедлился сильнее ожиданий, составив всего 4,7% против 5,8% в сентябре, тогда как ожидался рост на 5,4%. Также в октябре неожиданно замедлился рост объема розничных продаж — до 7,2% с 7,8%, хотя ожидалось ускорение роста до 7,9%.