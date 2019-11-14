МОСКВА, 14 ноя ПРАЙМ. Курс российской валюты днем повышается против доллара и евро в рамках коррекции после четырех дней снижения.

Дорожающая нефть и макроэкономические данные оказывают поддержку курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.19 мск снижался на 26 копеек, до 64,09 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 70,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ВВЕРХ

Рубль днем растет к доллару и евро после четырех дней снижения. После роста доллара в район уровня сопротивления около 64,5 рубля инвесторы решили зафиксировать прибыль, продав подорожавшую валюту.

Рынок нефти пытается пробить верхнюю панку узкого коридора (61,5-63 доллара за баррель Brent), преимущественно в котором котировки колебались с 4 ноября. Днем марка Brent дорожает на 1,1% — 63,08 доллара за баррель.

Поддержку оказывают данные Американского институт нефти (API), зафиксировавшего за неделю по 8 ноября сокращение коммерческих запасов нефти в США на 500 тысяч баррелей. Аналитики при этом полагают, что запасы за неделю выросли на 1,65 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в четверг вечером.

Определенную поддержку рублю оказывают данные о росте профицита бюджета РФ за январь-октябрь до 3,071 триллиона рублей против 2,987 триллиона рублей за январь-сентябрь. Бюджет РФ на 2019 год изначально был принят с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле он был понижен до 1,7% ВВП (до 1,881 триллиона рублей). Госдума 13 ноября приняла в первом чтении очередные поправки в бюджет РФ, которыми предлагается утвердить уровень профицита в размере 1,481 триллиона рублей, или 1,4% ВВП.

В итоге доллар и евро снижаются днем к рублю на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного ниже уровня 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Отсутствие острой потребности в дальнейшем смягчении монетарной политики ФРС является негативным для высокодоходных рынков, однако они пока отреагировали довольно сдержанно, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Рубль выглядит несколько оторванным от реальности, его стоимость сейчас в большей степени определяют нефундаментальные факторы: движение спекулятивного иностранного капитала и погашения внешних займов, отметил он.

"Впрочем, спекулятивный интерес к рублевым активам сохраняется. Краткосрочная перспектива рубля выглядит скорее нейтральной. До конца недели доллар должен остаться в диапазоне 64-64,5 рубля. Далее поддержку может оказать налоговый период, но его объем оценивается нами на 20% меньше, чем октябрьские платежи", — сказал Евстифеев.

Приближение налогового периода в РФ будет поддерживать предложение экспортерами валюты, однако более осторожное позиционирование спекулянтов и явное охлаждение спроса нерезидентов к ОФЗ, вероятно, продолжат компенсировать экспортные потоки, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Активно обсуждаемая история диверсификации средств ФНБ в сторону большей доли евро и других резервных валют за счет сокращения долларовой части вряд ли сильно повлияет на реальные перспективы рубля в среднесрочной перспективе, а, скорее, повлияет на перераспределение операций Минфина от долларов к евро. Пока же курс останется равновесным для текущих рыночных потоков в диапазоне 64-64,5 рубля за доллар. Каких-то явных локальных драйверов нет, все следят за развитием глобальной повестки", — сказал он.