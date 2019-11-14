События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 ноября
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 15 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|5:15
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|
|
|5:45
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
|
|
|7:30
|JPY
|Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|1,4%
|1,4%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша
|
|
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|-0,6%
|-0,5%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|1,1%
|1,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|0,7%
|0,7%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|14,7 млрд евро
|17,5 млрд евро
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь)
|-0,1%
|0,4%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (октябрь)
|-0,2%
|-0,1%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (октябрь)
|0,2%
|-0,2%
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (ноябрь)
|4
|5
|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|-0,3%
|0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (сентябрь)
|4,99 млрд канад. долл
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|17:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (октябрь)
|-0,1%
|
|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|-0,4%
|-0,4%
|18:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (сентябрь)
|0,0%
|0,1%
|18:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (сентябрь)
|0,3%
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|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|684
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|817
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-29 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|406,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|279,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|41,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-0,1 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-26,8 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-18,2 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|25,7 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-60,7 тыс
|
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|12:00 мск (09:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|Интер РАО — телеконференция менеджмента
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|12:00 мск (09:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|ММК — День инвестора (о реализации корпоративной стратегии развития до 2025) /Лондон/
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|RUB
|Магнит — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2019)
|137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018
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https://1prime.ru/Financial_market/20191114/830549705.html