МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы умеренно снижаются в четверг на вернувшихся опасениях за торговое соглашение США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.50 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,09%, до 27761,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 8466,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 3092,21 пункта.

В центре внимания инвесторов по-прежнему находятся торговые отношения США и Китая. Накануне СМИ сообщали, что американский президент Дональд Трамп заявил о согласии Китая закупать сельскохозяйственную продукцию на сумму до 50 миллиардов долларов в год. Однако китайские чиновники осторожно отнеслись к этому комментарию и отметили, что в любой момент могут прекратить закупки.

Трейдеры также находятся под влиянием макростатистики. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 ноября, увеличилось на 14 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 225 тысяч, сообщило ранее в четверг министерство труда страны.

Акции американской технологической компании Cisco Systems Inc упали на 5,9% после того, как производитель сетевого оборудования объявил, что компания ожидает снижения выручки в текущем квартале на 5% на фоне падения спроса на маршрутизаторы и коммутаторы.

Акции Walmart в это же время дорожают на 1,9% после сообщения компании об увеличении чистой прибыли в 3,2 раза по итогам первых трёх кварталов финансового года (за февраль-октябрь).