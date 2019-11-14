МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером продолжил повышаться против доллара и евро в рамках коррекции после четырех дней снижения.

Дорожающая в район 63 долларов за баррель сорта Brent нефть оказывает поддержку курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.16 мск снижался на 28 копеек, до 64,07 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 70,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ВВЕРХ

Рубль днем растет к доллару и евро после четырех дней снижения. После роста доллара накануне в район уровня сопротивления около 64,5 рубля инвесторы решили зафиксировать прибыль, продав подорожавшую валюту.

Рынок нефти пытается пробить верхнюю планку узкого коридора (61-63 доллара за баррель сорта Brent), преимущественно в котором котировки колебались с 4 ноября. Вечером марка Brent дорожает на 0,6%, до 62,74 доллара за баррель.

Поддержку им оказывают данные управления энергетической информации минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 ноября, увеличились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 449 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов только на 1,6 миллиона баррелей.

Определенную поддержку рублю оказали данные о росте профицита бюджета РФ за январь-октябрь до 3,071 триллиона рублей против 2,987 триллиона рублей за январь-сентябрь. Бюджет РФ на 2019 год изначально был принят с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле он был понижен до 1,7% ВВП (до 1,881 триллиона рублей). Госдума 13 ноября приняла в первом чтении очередные поправки в бюджет РФ, которыми предлагается утвердить уровень профицита в размере 1,481 триллиона рублей, или 1,4% ВВП.

В итоге доллар и евро снижаются вечером к рублю на 0,4% каждый. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного выше уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На валютной секции Московской биржи рубль смог отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие дни, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В ходе сегодняшней сессии американская валюта дважды протестировала поддержку на уровне 64 рубля, отметил он.

"Во вторник доллар поднялся над этим уровнем, тем самым подтвердив пробой краткосрочного нисходящего тренда. Сейчас "быки" пытаются закрепиться над этой отметкой, которая перешла в разряд поддержек. Если им это удастся, следующей целью доллара будет уровень 65 рублей. Однако, в ближайшее время рубль получит поддержку со стороны налоговых выплат. Роста рынка энергоносителей и спроса на валюты развивающихся рынков может хватить для возвращения доллара в диапазон 62,5-64 рубля", — оценил Зварич.

Курс завершит неделю в диапазоне 63,9-64,4 рубля за доллар, внимание участников рынка останется прикованным к любым новостям о конкретике подписания "фазы-1" торговой сделки США и Китая, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

Планируемая диверсификации средств ФНБ в сторону большей доли евро и других резервных валют за счет сокращения долларовой части вряд ли сильно повлияет на реальные перспективы курса рубля в среднесрочной перспективе, полагает Андрей Люшин из Локо Банка.