МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций очередной день подряд умеренно снизился в отсутствие драйверов роста как на внутреннем, так и на глобальном рынке, тон падению задавал в том числе "тяжеловес"-"Газпром", следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев опрошенных РИА Новости аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов понизился на 0,39%, до 2922,45 пункта, индекс РТС — на 0,06%, до 1436,98 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.17 мск снижается на 28 копеек, до 64,07 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 70,54 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,5%, до 62,7 доллара за баррель.

Основные европейские индексы потеряли к закрытию торгов в пределах 0,67%, индексы США к текущему моменту демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом торгуясь недалеко от уровней предыдущего закрытия.

"Ухудшение настроений на российском рынке связано главным образом с усилением коррекции после периода впечатляющего роста (исчерпавшего себя в начале месяца — ред.). Теперь инвесторы, лишившись значимых драйверов для покупок, предпочитают фиксировать прибыль, в то время как американские индексы "буксуют" вблизи рекордных максимумов. Давление на мировые фондовые площадки продолжает оказывать торговая неопределенность", — комментирует снижение индексов аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Индекс Мосбиржи сегодня не удержал важный уровень поддержки 2930 пунктов и из-за сильных продаж в акциях "Газпрома" пошел ниже. И это несмотря на позитивную динамику нефтяных котировок, а также отсутствие заметной коррекции американских индексов", — говорит руководитель департамента управления активами компании "Универ сбережения" Игорь Костырко.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

На вечерних торгах акции "Газпрома" усилили снижение и максимально опускались почти на 2,8% — до 244,8 рубля, однако затем смогли компенсировать часть потерь. Бумаги компании к закрытию торгов подешевели на 1,37%, до 248,34 рубля.

"В "Газпроме" также идет фиксация прибыли, при этом закрепление ниже 250 рублей говорит о высокой вероятности дальнейшей просадки к 240 рублям, а далее и к 230 рублям, отмечает Кожухова.

"Бумаги "Газпрома" падают с 8 ноября. До того они росли эмоционально на новостях вокруг заполнения газом "Силы Сибири" и разрешения вопроса с "Северным потоком — 2". То есть коррекция бумаг после масштабного роста (максимум более чем за 10 лет) — закономерна. Дополнительным поводом для снижения стали новости среды о решении "Газпрома" отказаться от размещения евробондов в швейцарских франках из-за высоких рисков ареста привлеченных средств по искам украинского "Нафтогаза", — отмечает главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова.

"Мы ждём, что потенциал снижения — к 230-235 рублям. Откуда рекомендуем покупать акции в расчете на "выстреливание" идеи с повышенными дивидендами (решится в этом месяце)", — добавляет она.

Также среди лидеров падения сегодня оказались акции "МРСК Волги" (-3,48%), "МРСК Центра и Приволжья" (-3,09%), ММК (-2,94%), "Распадской" (-2,65%), ОГК-2 (-2,63%), а также акции НЛМК (-2,52%), депозитарные расписки "Русагро" (-2,41%), акции "Детского мира" (-2,23%), "Интер РАО" (-2,15%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,97%).

В лидерах роста – депозитарные расписки TCS (1,76%), акции МКБ (1,63%), "Аэрофлота" (1,23%), ОВК (1,19%), префы "Татнефти" (1,05%), а также акции "Мосэнерго" (0,99%), обыкновенные акции "Башнефти" (0,88%), префы "Сургутнефтегаза" (0,65%), акции "Яндекса" (0,58%), префы "Транснефти" (0,57%) и акции "Лукойла" (0,57%).

ПРОГНОЗЫ

Завтра российский рынок акций может показать небольшой прирост с учетом поддержки нефтяных котировок, считает инвестиционный стратег компании "БКС премьер" Александр Бахтин.

Кроме того, после публикации слабой макроэкономической статистики в Китае участники торгов ждут от Пекина новых стимулирующих мер, и, конечно, рынки продолжат чутко реагировать на новостной фон вокруг торгового соглашения США и Китая, отмечает он.

"В пятницу важно обратить внимание на данные по объемам октябрьских розничных продаж и промышленного производства в США. "Интер РАО" представит финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2019 года, а совет директоров "Магнита" даст рекомендации по дивидендам за девять месяцев 2019 года", — напоминает о важных событиях эксперт.

По его оценкам, индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 2915-2925 пунктов.