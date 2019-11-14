МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Курс иены растет по отношению к доллару в четверг вечером на фоне роста спроса на надежные активы, вызванного неопределенностью в развитии торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.26 мск курс доллара к иене снижается до 108,51 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,81 иены, курс евро к доллару растет до 1,1010 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1006 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,12% в 98,25 пункта.

Инвесторы отдают предпочтение более надежной иене в свете неоднозначных новостей о развитии торгового конфликта США и Китая. Так, накануне СМИ сообщали о том, что американский президент Дональд Трамп заявил о получении согласия от Китая на закупку сельскохозяйственной продукции на сумму до 50 миллиардов долларов в год. При этом китайские чиновники отметили, что в любой момент могут прекратить закупки.

Кроме того, ранее в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что важным пунктом договоренностей на пути к заключению первой части торгового договора должна стать взаимная отмена повышенных тарифов.

Спрос на надежные активы также поддерживают продолжающиеся беспорядки в Гонконге. Так, в четверг появилась информация, что протестующие парализовали некоторые районы Гонконга, что привело к закрытию школ и блокированию автомагистралей.