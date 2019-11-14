МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением своей стоимости, свидетельствуют данные с этой торговой площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,73%, до 7,07 доллара, "Новатэка" — на 1,33%, до 207,2 доллара, "Лукойла" — на 0,02%, до 94,38 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,28%, до 7,71 доллара, "Газпром нефти" — на 0,77%, до 32,05 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,01%, до 27,12 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 0,8%, до 13,59 доллара, НЛМК — на 1,4%, до 19,74 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,76%, до 1,44 доллара, Сбербанка — на 0,13%, до 14,83 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,55%, до 19,6 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,13%, до 4,62 доллара. Цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 0,04%, до 12,04 доллара, "Ленты" — увеличилась на 4,03%, до 3,23 доллара.