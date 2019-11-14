МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) шести российских "дочек" иностранных банков на уровне "BBB", прогноз по всем рейтингам стабильный, говорится в релизе агентства.

Рейтинги подтверждены для ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)", АО "ИНГ Банк Евразия", АО "Нордеа Банк", ОАО "СЭБ Банк", АКБ "Бэнк оф Чайна" (АО) и ООО "Чайна Констракшн Банк". Краткосрочные РДЭ в иностранной валюте подтверждены для банков на уровне "F2".

Подразделения являются дочерними соответственно для HSBC Bank, ING Bank, Nordea Bank, Skandinaviska Enskilda Banken, Bank of China Limited и China Construction Bank.

"РДЭ… шести банков продолжают отражать мнение Fitch о том, что финансово сильные "родители", вероятно, будут оказывать поддержку дочерним компаниям в случае необходимости", — объясняет рейтинговые действия агентство.

Fitch также уточнило, что вероятность поддержки со стороны материнских банков высока из-за высокого уровня интеграции между родительскими и дочерними компаниями, а также из-за наличия общего брендинга.

Агентство отметило, что стабильный прогноз отражает прогноз по суверенному рейтингу России. Отмечается, что в случае улучшения рейтинга России рейтинги банков также могут быть повышенны.