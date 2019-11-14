МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Сбербанк по итогам девяти месяцев 2019 года выплатил членам правления вознаграждение в размере 1,328 миллиарда рублей против 1,303 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, рост составил 1,9%, следует из ежеквартального отчета крупнейшего российского банка.

"За 9 месяцев 2019 года членам правления банка было выплачено 1,328 миллиарда рублей вознаграждения, начисленного в 2019 году", — отмечает банк.

В документе поясняется, что в данную сумму входит фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) в размере 1,046 миллиарда рублей. А также переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год, прочие единовременные вознаграждения) — 275,7 миллиона рублей и вознаграждение за исполнение функций членов набсовета — 5,9 миллиона рублей.

Обязательства по выплате долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях, по состоянию на 30 сентября 2019 года составили 5,2 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Как сообщается на сайте Сбербанка, в состав правления банка входят девять человек — первые зампреды Александр Ведяхин, Лев Хасис, а также зампреды Олег Ганеев, Белла Златкис, Светлана Кирсанова, Станислав Кузнецов, Александр Морозов и Анатолий Попов. Председателем правления является Герман Греф.