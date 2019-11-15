ВАШИНГТОН, 15 ноя /ПРАЙМ/. Ведущие американские промышленные индексы в основном умеренно снижались в четверг на закрытии торговой сессии, причиной стали опасения по судьбе торгового соглашения США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) понизился на 0,02%, до 27777,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,03%, до 8479,516 пункта, индекс широкого рынка S&P 500, напротив, немного подрос на 0,09%, до 3096,87 пункта.

В центре внимания инвесторов по-прежнему торговые отношения США и Китая. Накануне СМИ сообщали, что американский президент Дональд Трамп заявил о согласии Китая закупать сельскохозяйственную продукцию в США на сумму до 50 миллиардов долларов в год. Китайские чиновники отметили, что в любой момент могут прекратить закупки.

Трейдеры также находятся под влиянием макростатистики. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 ноября, увеличилось на 14 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 225 тысяч, сообщило ранее в четверг министерство труда страны.