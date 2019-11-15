КИТО, 15 ноя /ПРАЙМ/. Власти Эквадора открыли первую в стране подземную шахту для крупномасштабной добычи золота, сообщает министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов.

"В четверг, 14 ноября, в провинции Самора-Чинчипе была официально открыта шахта Fruta del Norte, первая в стране по добыче золота в крупном масштабе", — говорится в заявлении.

Ожидается, что рудник, предоставленный в концессию канадской компании Lundin Gold, до 2034 года принесет правительству Эквадора почти 2 миллиарда долларов в виде налогов, лицензионных платежей и других выплат.

Ежегодный объем добычи на шахте оценивается в 9,5 тонны. Общая стоимость экспортируемого из шахты сырья, по расчетам правительства, за 15 лет составит 7,8 миллиарда долларов.