МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к иене поднимается в пятницу утром после комментариев советника американского президента по экономике Ларри Кудлоу по поводу торговой сделки с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск курс доллара к иене рос до 108,58 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,39 иены, курс евро к доллару поднимался до 1,1026 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1021 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 98,13 пункта.

Влияют на валютные торги заявления американской стороны по торговой сделке с Китаем. Ранее Ларри Кудлоу сообщил, что США и Китай приближаются к заключению торгового соглашения, пишет агентство Рейтер.

Комментарии по сделке вернули инвесторам некоторый оптимизм, который поддерживает фондовые и нефтяные рынки, а также приводит к удешевлению иены к доллару. Традиционно иена считается более надёжным активом, спрос на который снижается в случае ослабления глобальных рисков, в том числе торговых.

Позднее в ходе торгов трейдеры ожидают выход статданных по США. Вечером в пятницу будут опубликованы данные по розничным продажам в стране в октябре. Эксперты прогнозируют рост показателя на 0,2% к предыдущему месяцу после сентябрьского снижения на 0,3%. Позднее станут известны показатели по промпроизводству в США в октябре, аналитики ожидают снижения индикатора на 0,4% в месячном выражении, как и месяцем ранее.