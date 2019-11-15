МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром снижается после комментариев с американской стороны о том, что США и КНР приближаются к заключению торговой сделки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,35 доллара, или на 0,57%, до 1465,05 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 1,2%, до 16,823 доллара за унцию.

"Оптимизм по торговой сделке и некоторое техническое сопротивление на этих уровнях оказывают давление на золото", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега DailyFx Ильи Спивака (Ilya Spivak).

Ранее советник американского президента по экономике Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай приближаются к заключению торгового соглашения, что поддержало на рынках склонность к риску. Традиционно золото является более надёжным активом, поэтому спрос на него снижается в случае ослабления глобальных рисков.