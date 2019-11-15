МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу демонстрируют в основном рост на оптимизме в ожидании торговых переговоров США и Китая, индексы также поддерживаются корпоративными новостями и макростатистикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.25 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,02%, до 7290,3 пункта, французский CAC 40 увеличивается на 0,57%, до 5934,54 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,33%, до 13223,95 пункта.

Мировые инвесторы с оптимизмом встретили новые комментарии относительно торгового соглашения между США и Китаем. "Торговая война" между двумя крупнейшими мировыми экономиками оказала сильное влияние на глобальный экономический рост. Накануне, по сообщению СМИ, советник американского президента по экономике Ларри Кудлоу заявил, что стороны приближаются к заключению торгового соглашения. Комментарии американского представителя вернули на рынки некоторый оптимизм.

Рост индексов также поддерживается корпоративными новостями. Так, акции датской транспортной компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) подорожали на 1,6% после объявления финансовых результатов за третий квартал. По итогам квартала чистая прибыль компании увеличилась на 31% в годовом выражении.

Акции крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, расположенной в Люксембурге, выросли на 2% после объявления о том, что компания получила одобрение Верховного суда Индии на завершение покупки Essar Steel India Ltd., обанкротившегося сталелитейного завода, тем самым для неё открывается дорога на второй по величине в мире рынок.

Индексы также поддерживаются макростатистикой. Так, согласно данным европейского статистического агентства Евростат, экспорт товаров из еврозоны в сентябре увеличился в годовом выражении на 5,2%, до 196,2 миллиарда евро, импорт — на 2,1%, до 177,6 миллиарда. Годовая инфляция в странах еврозоны в октябре, по окончательной оценке, составила 0,7%, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.