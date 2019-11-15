МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается всю пятницу на фоне возросших ожиданий заключения торгового соглашение между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 5,95 доллара, или на 0,4%, до 1467,55 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижается на 0,62%, до 16,922 доллара за унцию.

Золото, как наиболее надежный актив, теряет в спросе у инвесторов на фоне оптимистичных комментариев экономического советника президента США Ларри Кудлоу, который в четверг заявил, что США и Китай приближаются к заключению торгового соглашения.

"Комментарии экономического советника Белого дома вселяют оптимизм в отношении перспектив торгового соглашения", — приводит агентство Рейтер слова аналитика рынка FXTM Ханя Таня (Han Tan).

В целом, по словам эксперта, траектория движения золотых котировок по-прежнему во многом будет зависеть от результатов продолжающихся торговых переговоров, и любое временное падение котировок будет сдерживаться отсутствием официального подтверждения того, что соглашение подписано.