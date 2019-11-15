МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Курс иены продолжает снижаться к доллару в пятницу вечером на склонности инвесторов к риску из-за новостей вокруг развития внешнеторговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.02 мск курс доллара к иене увеличивается до 108,75 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,39 иены, курс евро к доллару — до 1,1052 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1021 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,16%, до 98,01 пункта.

Трейдеры отказываются от покупки надежной иены после новостей, которые поддержали оптимизм и надежды инвесторов на возможность заключения торгового соглашения между США и Китая.

Накануне СМИ сообщили, что экономический советник американского президента Ларри Кудлоу объявил о том, что стороны близки к заключению торгового соглашения и что переговоры проходят очень конструктивно.

Курс евро поддерживается макроэкономической статистикой. В сентябре профицит торгового баланса еврозоны вырос до 18,7 миллиарда евро с 14,7 миллиарда в августе.