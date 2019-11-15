МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос после пяти сессий непрерывного снижения по индексу Мосбиржи на осторожном оптимизме на зарубежных площадках, а также на фоне роста нефтяных котировок и укрепления рубля, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 0,42%, до 2934,82 пункта, индекс РТС — на 0,87%, до 1449,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.27 мск снижается на 26 копеек, до 63,72 рубля, курс евро – на 9 копеек, до 70,4 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,33%, до 63,1 доллара за баррель.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы закрепились в плюсе ввиду умеренного оптимизма за рубежом, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"От ухода ниже текущих уровней отечественный рынок удержали цены на нефть, которые удерживаются на уровнях выше 60 долларов за баррель", — говорит Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

Участники торгов в России и мире также реагировали на появление в информационном поле сигналов со стороны США и Китая в отношении готовящегося торгового соглашения, отмечает он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста сегодня оказались акции "Яндекса" (+3,6%), ПИКа (+2,91%), ММК (+2,08%), ТГК-1 (+1,65%), АФК "Система" (+1,61%), а также акции МКБ (+1,54%), "Норникеля" (+1,46%), "Лукойла" (+1,26%), обыкновенные акции Сбербанка (+1,05%) и акции МТС (+0,98%).

Лидерами падения стали бумаги "Эн+ Групп (-5,2%), отыгрывавшие в течение торгов данные финансовой отчётности, которые были опубликованы в четверг после закрытия торгов.

Также среди лидеров снижения – акции "Распадской" (-1,93%), бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции подешевели на 1,8%, префы – на 1,28%), депозитарные расписки X5 (-1,69%), акции "Юнипро" (-1,34%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,28%), акции "Русала" (-1,07%) и Polymetal (-1,03%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок акций завершил неделю осторожно-нейтральной динамикой, отмечает Дейнека. Поддержка на уровне 2915-2930 пунктов по индексу Мосбиржи устояла, что с технической точки зрения оставляет нашему рынку шансы на новые попытки движения к максимальным историческим уровням, считает он. "Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на понедельник – 2915-2950 пунктов", — отмечает Дейнека.

"Быки" не теряют надежды на возвращение к росту, замечает Кожухова. С ее точки зрения, индекс Мосбиржи в понедельник будет находиться в диапазоне 2910-2960 пунктов.

"В понедельник на российском рынке вероятны разнонаправленные движения. Характер настроений будет зависеть от внешнего фона, где ведущее место продолжит занимать тема торговых переговоров США и КНР. Также участники торгов продолжат следить за развитием ситуации с протестами в Гонконге. Из статистики понедельника стоит обратить внимание на показатель прямых иностранных инвестиций (ПИИ) КНР. Также в этот день выйдет отчет ЕЦБ о финансовой стабильности макрорегиона", – напоминает о событиях предстоящей недели эксперт.

В России "Русагро" опубликует финансовые результаты за третий квартал 2019 года, добавляет он.

Дейнека также уверен, что на предстоящей неделе российский рынок продолжит получать поддержку со стороны рынка "черного золота", который в свою очередь подпитывают надежды на продление соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.

Впрочем, надеждам на рост могут помешать технические факторы, не исключают эксперты. Преодоление отметок 2900 пунктов по индексу Мосбиржи и 1435 пунктов по РТС откроет перед индексами новые горизонты снижения и будет свидетельствовать о переходе к краткосрочному нисходящему тренду, считает Кожухова.