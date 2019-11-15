МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу завершили торги ростом на фоне позитивных новостей о внешнеторговых отношениях США и Китая и отчётности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12%, до 7301,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 5939,27 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,45%, до 13239,47 пункта.

Накануне СМИ сообщили, что экономический советник американского президента Ларри Кудлоу объявил о том, что стороны близки к заключению торгового соглашения и что переговоры проходят очень конструктивно.

Поддержку росту оказали и корпоративные новости. Так, акции датской транспортной компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) подорожали на 5,32% после объявления её финансовых результатов. По итогам третьего квартала чистая прибыль компании увеличилась на 31% в годовом выражении.

Акции крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, расположенной в Люксембурге, выросли в цене на 2,52% после объявления о том, что компания получила одобрение Верховным судом Индии завершения покупки Essar Steel India Ltd., обанкротившегося сталелитейного завода, и тем самым для неё открывается дорога на второй по величине в мире рынок.