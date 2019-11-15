Добавлена предполагаемая стоимость размещаемого пакета акций (в третьем абзаце).

МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) планируют провести вторичное публичное размещение акций (SPO) "Детского мира", намерены предложить не менее 150 миллионов существующих акций (около 20,3%) ритейлера, говорится в сообщении АФК.

"Предлагаться будут только уже эмитированные акции компании, принадлежащие АФК "Система" напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited", — говорится в сообщении. Исходя из предполагаемого к размещению объема акций, по его результатам АФК "Система" сохранит за собой не более 36% "Детского мира", а РКИФ — не более 9,7% акций.

"Количество предлагаемых акций и цена предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты предложения будут объявлены в кратчайшие сроки", — сообщает "Система". Акции "Детского мира" 15 ноября завершили торги на Московской бирже по цене 96,56 рубля за бумагу. Таким образом, пакет из 150 миллионов акций "Детского мира" может стоить почти 14,5 миллиарда рублей.

Формирование книги заявок начнется 18 ноября и завершится ориентировочно 21 ноября 2019 года. Начиная с 18 ноября "Детский мир" проведет ряд встреч с инвесторами. Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. Глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Как отмечается в сообщении, в рамках SPO АФК "Система" и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций "Детского мира" в свободном обращении и повысить их ликвидность, чтобы реализовать потенциал роста фундаментальной стоимости компании в интересах всех ее акционеров.

АФК "Система" и РКИФ планировали провести SPO "Детского мира" в декабре 2018 года, но отменили из-за ареста его акций в обеспечение второго иска "Роснефти" к "Системе". Тогда стороны рассчитывали продать 6,3% акций "Детского мира" новым инвесторам, выручив 4,185 миллиарда рублей. В том числе АФК собиралась продать примерно 5% акций, в результате чего ее доля в ритейлере сократилась бы до 47,1%. Впоследствии "Роснефть" и АФК "Система" пошли на мировую.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр". АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.