МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения рынка акций РФ и некоторого ослабления рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет на 1% — до 2964 пунктов, РТС — на 0,4%, до 1455 пунктов.

Цена на нефть марки Brent стабилизируется в районе 62 долларов за баррель, оставаясь выше ключевого уровня в 60 долларов. Курс евро останется около 1,105 доллара.

Курс доллара вырастет на 15 копеек — до 63,85 рубля, а евро останется в районе 70,45 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Ключевым фактором для рынка на предстоящей неделе останутся новости по торговым переговорам США и Китая, говорят аналитики.

Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" ожидает финализации первой фазы переговоров, что станет облегчением для рынков. На этом фоне можно ждать роста сырьевых активов и компаний, а также усиления позиций валют развивающихся стран, считает он.

"Перспективы сейчас определяет не столько тональность ФРС, сколько новости по торговой сделке США-КНР. Если страны придут к соглашению до конца года, это может стать мощным стимулом для продолжения роста, даже несмотря на исторически высокие котировки по ряду классов активов. Пока же инвесторам достаются противоречивые новости, которые усиливают волатильность", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Стоит также отметить, что инвесторы не закладывают риски срыва переговоров, поэтому при реализации такого сценария коррекция на рынках может оказаться значительной", — указал он.

На нефтяном рынке, как и на финансовом, сохраняется надежда на позитивный исход торговых переговоров, отмечает Евстифеев. Именно выработка консенсуса между США и КНР будет задавать тон предстоящему саммиту ОПЕК+. Результат переговоров укажет, есть ли необходимость дальнейшего сокращения добычи нефти. Пока же нефтяные цены чувствуют себя комфортно в сложившемся краткосрочном диапазоне, особенно в условиях слабеющего доллара, отметил эксперт.

Большая часть макроэкономических данных на следующей неделе придет из США, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Протоколы заседания ФРС США могут дать игрокам некоторые ориентиры по дальнейшим действиям американского регулятора. Кроме того, 22 ноября будут опубликованы предварительные оценки по индексу PMI по широкому спектру стран, которые также повлияют на настроения инвесторов и отразятся на спросе на рисковые активы.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Эксперты считают, что для российского фондового рынка следующая неделя в целом будет достаточно неплохой.

"Прошедшая неделя прошла под давлением коррекции на российских торговых площадках, причем снижение наблюдалось на фондовом, срочном и валютном рынке. В то же время наблюдается приток средств нерезидентов в фонды, инвестирующие на российском рынке. Как говорится в пословице, "сила ломит солому", а потому следует ожидать возобновления ралли как на рынке акций, так и на облигационном рынке на следующей неделе", — считает Алексей Скабалланович из "Регион Эссет Менеджмент".

Единственное, что может оказать негативное влияние на рынок – срыв торговых переговоров между США и Китаем, однако на данный момент это маловероятно, отмечает он.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает смешанной динамики фондовых индексах. Индекс Мосбиржи, по его мнению, будет находиться в диапазоне 2900-3000 пунктов.

В свою очередь Сергей Дейнека из "БКС Премьер" полагает, что неделя на российском рынке акций пройдет относительно спокойно. Индекс Мосбиржи может демонстрировать боковую динамику в диапазоне 2915-2975 пунктов.

"От ухода ниже текущих уровней отечественный рынок может удержать нефть, стоимость которой, по нашим оценкам, удержится на будущей выше уровня 60 долларов за баррель, чему способствуют ожидания продления сделки ОПЕК+ в конце года. Также отметим, что Саудовская Аравия заинтересована в поддержании текущей ценовой конъюнктуры в нефти перед грядущим IPO Saudi Aramco", — говорит он.

"Что касается динамики нашего рынка на предстоящей неделе, то мы ожидаем удержания позиций в диапазоне 2900-2950 пунктов. На наш взгляд, большая часть коррекционного снижения уже состоялась, однако в рамках ближайших сессий игроки вряд ли найдут повод для возобновления восходящей динамики", — полагает Зварич.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В свою очередь рубль может попасть под давление на предстоящей неделе, считают аналитики.

Международные инвесторы снижают интерес к рублевым бумагам, увеличивая вложения в бумаги Турции и некоторых других стран, отметил Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". Его прогноз по курсу доллара — 63,50-64,50 рубля.

Локальное влияние на курс рубля и рублевые активы могут оказать заявления руководителей Центробанка и Минфина РФ во время инвестиционного форума "Россия зовет!", отметил Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"В целом при текущей цене нефти и курсе доллара на уровне 64 рубля сальдо платежного баланса может в четвертом квартале превысить объем покупок валюты ЦБ для Минфина только на 0,8-1 миллиард долларов, что, учитывая график погашений внешнего долга, возможно только при сохранении притока капитала. Поэтому мы ожидаем постепенного возврата роста курса доллара, по меньшей мере к уровням 64,5-65 рублей", — сказал он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Дейнека напомнил, что на предстоящей неделе ряд крупных российских компаний представят финансовые отчетности за третий квартал. Среди них – "Газпром нефть", TCS Group, МТС, ТМК, Qiwi, "Ленэнерго", "Черкизово", "Фосагро" и ФСК.

По мнению Константина Кочергина из банка "Восточный", привлекательными для инвесторов будут добывающие отрасли, а наименее интересным – ритейл. Он полагает, что в лидерах роста могут оказаться акции "Норникеля", а в аутсайдерах — депозитарные расписки X5 Retail Group.

Зварич продолжает обращать внимание инвесторов на внутренние сектора. В частности, после публикации в пятницу сильной отчетности в ближайшие сессии хорошо могут себя чувствовать акции "Интер РАО". Также инвесторам стоит проявить интерес к бумагам "Аэрофлота" и ПИКа, считает он.

Ващенко в свою очередь полагает, что акции "Газпрома", "Татнефти", "Роснефти" и "Норникеля" могут оказаться в аутсайдерах на следующей неделе. Положительную динамику аналитик ожидает в акциях ВТБ и Сбербанка, а также в бумагах компаний черной металлургии.

"Прогресс на торговых переговорах обещает рост интереса инвесторов к сырьевым секторам. Соответственно, мы ждем возобновления роста бумаг металлургов и нефтяников. Защитные активы, напротив, могут показать снижение интереса инвесторов. Соответственно, сектора электроэнергетики и телекоммуникаций будут пользоваться меньшим спросом", — отметил Кочетков.