МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером рос против доллара второй день подряд на фоне роста рынка нефти.

Евро оставался стабильным к рублю, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе выше отметки 1,105 доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.57 мск снижался на 26 копеек, до 63,72 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 70,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — РОСТ 2-Й ДЕНЬ

Рубль вечером растет к доллару и евро второй день подряд, корректируя снижение предыдущих четырех дней. При этом утренний рост рынка нефти обеспечивает укрепление российской валюты.

Баррель марки Brent вечером повышается на 1,6%, до 63,3 доллара за баррель. Поддержка котировкам приходит от позитивных новостей о развитии внешнеторговых отношений США и Китая. Накануне СМИ сообщили, что экономический советник американского президента Ларри Кудлоу объявил о том, что стороны близки к заключению торгового соглашения и что переговоры проходят очень конструктивно.

Трейдеры также позитивно оценивают данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes сообщившей, что за неделю, завершившуюся 15 ноября, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на десять, до 674 агрегатов. На этих данных котировки несколько ускорили рост.

В итоге доллар снижается вечером к рублю на 0,4%, евро — на 0,05%. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного ниже уровня 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Поводов для масштабной коррекции российского долгового рынка вниз и соответствующего усиления давления на рубль не появилось, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В понедельник, как и на следующей неделе в целом, рубль снова будет получать традиционную поддержку со стороны спроса компаний на национальную валюту в рамках подготовки к налоговым выплатам. Фокус внимания инвесторов останется в плоскости торговых переговоров Штатов и КНР. Ожидаем движения курса доллара в диапазоне 63,7-64,4 рубля", — оценил он.

Доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 рубля, евро — в коридоре 70-71 рубль, полагает Андрей Люшин из Локо Банка.