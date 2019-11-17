МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире нефтяная компания государственная саудовская Saudi Aramco намерена разместить 1,5% своих акций в рамках IPO на местной бирже Tadawul по цене примерно в 24,3-25,9 миллиарда долларов, следует из материалов компании.

"Базовый размер предложения будет составлять 1,5% всех имеющихся акций компании", — говорится в материалах. Это соответствует 3 миллиардам акций компании. При этом отмечается, что базовый диапазон цены размещения составит 30-32 риала за акцию (примерно 8,1-8,6 доллара за акцию).

Таким образом, базовая стоимость всего пакета размещения составляет около 24,3-25,9 миллиарда долларов, а стоимость всей компании 1,6-1,7 триллиона долларов.

Окончательная цена размещения будет объявлена 5 декабря.