МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и растет к иене в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. Внимание трейдеров приковано к новостям по торговым отношениям США и КНР после заявлений китайской стороны.

По состоянию на 8.18 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1061 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,105 доллара. Курс доллара к иене рос до 108,81 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,73 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 97,93 пункта.

В выходные глава китайской делегации на переговорах с США по экономическим вопросам Лю Хэ по инициативе американской стороны провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Стороны "в конструктивном ключе" обсудили ключевые озабоченности каждой из сторон вокруг первой части торгового соглашения, сообщило минкоммерции Китая.

"Все это звучит многообещающе. Но Китай поставил отмену некоторых пошлин в качестве предварительного условия для достижения соглашения, и неясно, согласится ли на это Трамп", — приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега ACLS Global Маршалла Джиттлера (Marshall Gittler).

В среду инвесторы также ожидают выхода протокола октябрьского заседания ФРС США. Трейдеры традиционно надеются увидеть в документе подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора. По данным CME Group, почти 97% аналитиков ожидают, что на декабрьской встрече ФРС ставка будет сохранена на текущем уровне в 1,5-1,75% после трех снижений подряд.