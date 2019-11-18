МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торговой сессии повышается на внешнем позитиве и подорожавшей на прошлой неделе нефти.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск в плюсе на 0,4% — до 2945 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5% — до 1457 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 0,7-0,8% на фоне позитива вокруг возможного торгового соглашения США с Китаем. Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются в пределах 0,05%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 1,1%, японский Nikkei 225 повысился на 0,5%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – тоже на 0,5%.

Стоимость нефти утром снижается в рамках коррекции на 0,2% — до 63,20 доллара за баррель по марке Brent.