МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ориентир доходности пятилетних еврооблигаций "Русгидро", номинированных в рублях, установлен в диапазоне 7-7,15% годовых, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, объем размещения евробондов с погашением в ноябре 2024 года составляет 15 миллиардов рублей.

Компания 12-15 ноября провела в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций в рублях.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".