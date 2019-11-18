Ориентир доходности 5-летних евробондов "Русгидро" в рублях - 7-7,15%
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ориентир доходности пятилетних еврооблигаций "Русгидро", номинированных в рублях, установлен в диапазоне 7-7,15% годовых, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, объем размещения евробондов с погашением в ноябре 2024 года составляет 15 миллиардов рублей.
Компания 12-15 ноября провела в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций в рублях.
Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
https://1prime.ru/Financial_market/20191118/830561415.html