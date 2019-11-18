МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Низколиквидные акции авиакомпании "ЮТэйр" растут на 17% на малом объеме торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 11.56 мск акции "ЮТэйр" дорожали на 17,03% — до 8,59 рубля при объеме торгов в 2,1 миллиона рублей.

По словам экспертов, акции авиакомпании продолжают отыгрывать новости прошлой недели. Тогда глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк согласовал план финансового оздоровления "ЮТэйр" и не намерен банкротить авиакомпанию.