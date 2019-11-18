МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем снижается против доллара и евро в рамках коррекции и в отсутствие сильных внешних сигналов.

Рубль перешел к снижению после утренних попыток роста. Неуверенная динамика рынка нефти и западных фондовых индексов обусловила приостановку роста рубля после обновления им недельных максимумов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.24 мск повышался на 11 копеек, до 63,88 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 70,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль днем снижается к доллару и евро после утренних попыток инерционного роста. Два дня повышения привели курс российской валюты к концу прошлой недели на максимумы за неделю.

Неопределенные внешние сигналы не дают поводов для продолжения роста рубля. Так, западноевропейские биржевые индексы днем преимущественно снижаются — на 0,2-0,3%. Американские фондовые фьючерсы прибавляют в пределах 0,25%. Инвесторы проявляют осторожность на фоне неопределенных комментариев по торговому соглашению между США и КНР.

Рынок нефти умеренно снижается в рамках коррекции. Нефтяные котировки в прошлую пятницу обновили максимум с 24 сентября в районе 63,65 доллара за баррель сорта Brent. Игроки рынка "черного золота" также ожидают новостей по торговым отношениям между США и Китаем.

"Валютные рынки ждут новых поводов для роста высокодоходного сегмента, в связи с чем среди валют сырьевого и ЕМ-сегмента сейчас нет ярко выраженных тенденций, и некоторые из них дешевеют. Поддержку рублю от валютных продаж экспортеров, в рамках налогового периода, мы сможем увидеть во второй половине недели", — отметил Роман Наумов из BCS Global Markets.

В итоге доллар и евро повышаются днем к рублю на 0,2% каждый. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного ниже уровня 4,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Динамика переговорного процесса по торговле будет оставаться в центре внимания инвесторов, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"При этом новостной фон в этом вопросе остается неоднозначным, а решение по пошлинам на европейские автомобили так и не было озвучено американской администрацией. Курс в районе 63,8 рубля за доллар, на наш взгляд, является необоснованно низким", — оценил он.

Пока рынок довольно спокойный, однако эксперты советуют "держать в уме" геополитические риски. "К слову, в ближайшую среду 20-го ноября (в 18.00 мск) в одном из комитетов Сената США пройдут слушания, посвященные будущему политики США в части России", — напомнил Евгений Кошелев из Росбанка.

Начавшаяся неделя не выглядит интересной с точки зрения важных событий, однако "перегретость" отдельных рынков может запустить общую коррекцию на развивающихся рынках, особенно, если инвесторы не продолжат получать позитивные сообщения по линии отношений США и Китая, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Поводом для спекуляций может стать запланированное на среду обсуждение политики в отношении РФ в Сенате США, также полагает он.

"Сейчас 5-летния премия за суверенный риск РФ (CDS) находится на минимуме за последние 12-лет, отражая отсутствие негативных геополитических ожиданий у инвесторов. Во второй половине недели свое присутствие на рынке валюты РФ должны обозначить экспортеры. В условиях относительно сильного рубля они вряд ли будут спешить продавать валюту значительно раньше даты уплаты основных налогов (25 ноября), поэтому максимальную поддержку от этого фактора рубль может получить в четверг и пятницу", — оценил Евстифеев.