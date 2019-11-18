МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник коррекционно снижаются, воспользовавшись продолжающейся неопределённостью вокруг торговых переговоров с Китаем, после того как на предыдущей торговой сессии все три индекса закрылись на исторических максимумах, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.50 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,09%, до 27980,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 8514,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 3114,95 пункта.

Инвесторы сохраняют осторожность при покупке рисковых активов на фоне неопределенности развития внешнеторговых отношений США и Китая. Трейдеры оценивают, смогут ли стороны добиться прогресса в заключении торгового соглашения, прежде чем новые импортные пошлины вступят в силу в следующем месяце. В субботу китайские СМИ сообщили, что стороны провели "конструктивные переговоры" в ходе телефонного разговора, в котором участвовали китайский вице-премьер Лю Хе, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов страны Стивен Мнучин.

"Рынок будет продолжать жить или умирать под влиянием новостей о торговле. Есть хорошие новости, которые поддерживают оптимизм, а когда мы получаем плохие — индексы будут падать", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега National Securities в Нью-Йорке Арта Хогана (Art Hogan).

Акции компании HP при этом дешевеют почти на 1% после того, как, по данным СМИ, компания отклонила предложение корпорации Xerox о своём приобретении.

Инвесторы также ожидают публикации в среду протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники торгов надеются увидеть в документе подсказки о дальнейшей монетарной политике регулятора.