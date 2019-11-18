МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Курс иены растет в понедельник к доллару на сохранении неопределенности в развитии торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.18 мск курс доллара к иене снижался до 108,64 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,73 иены, курс евро к доллару рос до 1,1068 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,105 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 97,86 пункта.

Инвесторы отдают предпочтение более надежной иене на фоне сохранения неопределенности развития внешнеторговых отношений США и Китая. Трейдеры оценивают, смогут ли стороны добиться прогресса в заключении торгового соглашения, прежде чем новые импортные пошлины вступят в силу в следующем месяце.

В субботу китайские СМИ сообщили, что стороны провели конструктивные переговоры в ходе телефонного разговора, в котором участвовали китайский вице-премьер Лю Хе, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов страны Стивен Мнучин.

"Я думаю, рынок слишком остро отреагировал. Не было ничего существенного, что свидетельствовало бы о том, что сделка не будет заключена", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега TD Securities Мадзена Иссы (Mazen Issa).