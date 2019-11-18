МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером снижался против доллара и евро на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.

Коррекционное снижение рынка нефти ниже 63 долларов за баррель поддерживает покупку валюты за рубли.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.38 мск повышался на 7 копеек до 63,84 рубля, курс евро — на 15 копеек до 70,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль вечером снижается к доллару и евро, корректируя два дня предыдущего роста в район максимумов за неделю.

Ухудшение внешней конъюнктуры на фоне неопределенности в китайско-американских торговых переговорах понизило аппетит к рисковым активам и в частности, к рублю. Так, западноевропейские биржевые индексы вечером преимущественно снижаются – в пределах 0,6%. Американские фондовые индексы теряют в пределах 0,4%.

Рынок нефти также корректируется вниз (-0,9% до 62,73 доллара) после обновления в прошлую пятницу максимума с 24 сентября в районе 63,65 доллара за баррель сорта Brent и пока притормозили в росте. Игроки рынка "черного золота" также ожидают новостей по торговым отношениям между США и Китаем.

В итоге доллар и евро повышаются вечером к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Отсутствие позитивной конкретики в плоскости торговых переговоров США и Китая является основным фактором в пользу паузы в процессе усиления рыночного оптимизма и, следовательно, ведет к умеренному снижению рисковых активов, говорит Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Ожидаем, что завтра курс доллара останется в боковом диапазоне, вблизи уровней 63,8-64,3 рубля. Ноябрьский налоговый период вряд ли станет драйвером заметного укрепления рублевого курса. Внимание участников рынка продолжит концентрироваться на теме торговых переговоров Штатов и КНР", — добавил он.

Доллар будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 рубля, евро останется в прежних параметрах: 70-71 рубль, оценил Андрей Люшин из Локо Банка.

"Торговые переговоры между США и Китаем остаются в центре внимания участников рынка, они и определяют динамику рубля в краткосрочной перспективе. Стабилизация ситуации в Европе умеренно поддержит европейскую валюту. Локальное воздействие на рубль могут оказать заявления глав ЦБ РФ и Минфина на инвестиционном форуме "Россия зовет!" на этой неделе", — добавил он.

Пока мы нет оснований для выхода рубля из затяжного "боковика", доллар останется в рамках 63,60-64,20 рубля, евро — 70-71 рубль, оценил Олег Кочетков из МТС Банка.