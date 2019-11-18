МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по индексам в понедельник на падении цены на нефть Brent и ухудшении настроений на западных площадках, следует из динамики торгов Московской биржи.

Однако поддержку основные индексы получили от взлета акций "Яндекса", вес которого в их расчете превышает 5%.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,35%, до 2924,48 пункта, индекс РТС — на 0,44%, до 1443,02 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.30 мск рос на 5 копеек, до 63,82 рубля, курс евро – на 25 копеек, до 70,75 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падал на 2,02% — до 62,02 доллара за баррель.

Российский рынок акций начал понедельник бодрым подъемом в район 2950 пунктов по индексу Мосбиржи на внешнем позитиве, однако в середине дня по мере коррекции нефтяных цен индекс Мосбиржи растерял рост, опустившись ниже уровня открытия, отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

Также продажам способствовала динамика западных площадок, добавляет Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Яндекса" на вечерних торгах подскочили на 12,1%, до 2540 рублей – максимума с 29 июля на корпоративном позитиве и вышли на второе место по объему торгов на Московской бирже, обогнав бумаги Сбербанка по этому показателю. К закрытию торгов акции "Яндекса" выросли на 11,39%.

Дополнительный импульс акции "Яндекса" получили после начала торгов на американской бирже Nasdaq, на которой они растут к текущему моменту на порядка 11,7%.

К закрытию торгов на рынке акций Мосбиржи объем торгов акциями "Яндекса" превысил 10,527 миллиарда рублей, общий объем торгов бумагами Сбербанка составил 8,57 миллиарда рублей (объем торгов обыкновенными акциями составил порядка 7,86 миллиарда рублей, префами – 0,7 миллиарда рублей). На первом месте по этому показателю находятся бумаги "Газпрома" (объем торгов порядка 13,11 миллиарда рублей).

"Яндекс" ранее в понедельник сообщил, что совет директоров компании одобрил проведение обратного выкупа акций на сумму до 300 миллионов долларов. Кроме того, в структуре управления компании будет создан Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому планируется передать от Сбербанка "золотую акцию" интернет-компании.

Это фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров, будет согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих или экономических акций в одних руках, а также получит право вето на решения компании по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.

Также акции "Яндекса" получают поддержку на фоне отзыва депутатом от "Единой России" Антоном Горелкиным из Госдумы для доработки законопроекта о значимых интернет-ресурсах, который предполагал, что владеть такими ресурсами сможет только российская компания, а доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законодательная инициатива направлена, в том числе, на "Яндекс" и Mail.ru Group. В новой версии, по словам Горелкина, будут учтены предложения экспертов и бизнеса.

"Отзыв законопроекта позитивная новость для акционеров "Яндекса". Скорее всего, это означает, что необходимый компромисс достигнут, и все чувствительные вопросы, в том числе, иностранного участия, будут решаться в формате диалога с участием независимых представителей от научного сообщества. Но, безусловно, в компании учли интересы государства, а законодатель не стал настаивать на жестком ограничении доли владения", — говорит Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Эксперт не исключает дальнейшего роста котировок, поскольку "Яндекс" — одна из самых динамичных и рентабельных компаний, и не в последнюю очередь, благодаря поддержке инвесторов.

Также в лидерах роста – акции "Иркута" (12,08%), "Распадской" (5,11%), авиакомпании "ЮТэйр" (4,9%), префы группы "ГАЗ" (2,32%), обыкновенные акции "Мечела" (2,1%), акции Polymetal (1,8%), ОВК (1,55%), АФК "Система" (1,51%), "Аэрофлота" (1,33%) и акции ТГК-1 (1,31%).

Среди лидеров падения акции "Детского мира" (-3,21%), "Алросы" (-2,49%), "Новатэка" (-1,84%), "Норникеля" (-1,82%), префы "Транснефти" (-1,71%), а также акции ВТБ (-1,54%), "Роснефти" (-1,53%), ТМК (-1,41%), "Лукойла" (-1,36%) и обыкновенные акции "Татнефти" (-1,34%).

ПРОГНОЗЫ

Во вторник российский рынок, по мнению Бахтина из "БКС Премьер", будет также чутко реагировать на внешние настроения и новостной фон, связанный с торговой сделкой США и Китая. "Несколько сдерживать покупателей может возвращение в новостной фон геополитического фактора – 20 ноября международный комитет сената американского конгресса проведет слушания, посвященные политике США в отношении России", — добавляет он.

Во вторник в США выйдет блок статданных по строительству, в том числе количество выданных разрешений на строительство в октябре, напоминает аналитик. В России "Мечел" опубликует операционные и финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2019 года, квартальные финрезультаты в этот день может опубликовать и МТС, также отмечает эксперт.

С его точки зрения, индекс Мосбиржи проведет торги вторника в диапазоне 2920-2950 пунктов.

Техническая картина на графике Мосбиржи не изменилась, считает Зварич из Промсвязьбанка. Текущее снижение от исторических максимумов укладывается в рамки коррекции, а ближайшей сильной поддержкой для рынка может выступать уровень 2840 пунктов, добавляет он.