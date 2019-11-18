МОСКВА, 18 ноя /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги преимущественно снижением на фоне сохранения рисков, связанных с развитием внешнеторговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,09%, до 7309,17 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,16%, до 5929,79 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,27%, до 13205,89 пункта.

Инвесторы отказываются от покупки рисковых активов на сохранении неопределенности в развитии торгового конфликта США и Китая. Трейдеры оценивают, смогут ли стороны добиться прогресса в заключении торгового соглашения, прежде чем новые импортные пошлины вступят в силу в следующем месяце.

В субботу китайские СМИ сообщили, что стороны провели конструктивные переговоры по телефону, в которых участвовали китайский вице-премьер Лю Хе, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов страны Стивен Мнучин.

Влияние на котировки британского FTSE оказывают предстоящие выборы. Инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд (Russ Mould), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что "рынки останутся волатильными вплоть до всеобщих выборов", которые должны состояться 12 декабря.