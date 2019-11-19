ВАШИНГТОН, 19 ноя /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы в понедельник закончили торговую сессию разнонаправленной динамикой в связи с продолжающейся неопределённостью вокруг торговых переговоров США с Китаем.

Инвесторы проявляют осторожность после того, как на предыдущей торговой сессии все три индекса закрылись на исторических максимумах, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 0,09%, до 28029,40 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 8547,930 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 напротив снижался на 0,03%, до 3119,53 пункта.

Инвесторы сохраняют осторожность при покупке рисковых активов на фоне неопределенности развития внешнеторговых отношений США и Китая. Трейдеры оценивают, смогут ли стороны добиться прогресса в заключении торгового соглашения, прежде чем новые импортные пошлины вступят в силу в следующем месяце.

В субботу китайские СМИ сообщили, что стороны провели "конструктивные переговоры" в ходе телефонного разговора, в котором участвовали китайский вице-премьер Лю Хе, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов страны Стивен Мнучин.