ВАШИНГТОН, 19 ноя /ПРАЙМ/. Россия в сентябре увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 775 миллионов долларов — до 10,075 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Из этой суммы 7,0099 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 3,066 миллиарда — на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Россия с апреля 2018 года значительно сокращала вложения в американские бумаги. При этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в казначейские бумаги США. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать вложения в гособлигации США. Это уже второе повышение объема бумаг американского минфина на балансе РФ в этом году. Предыдущее (более 800 миллионов долларов) было зафиксировано в августе.

Лидером в списке крупнейших держателей долга США на протяжении уже нескольких месяцев остается Япония, объем вложений которой составляет 1145,8 триллиона долларов (сократила на почти 29 миллиардов), далее следует Китай с 1102,4 триллиона долларов (снизил объем облигаций на своем балансе на 1,1 миллиард долларов), на третьем месте с большим отрывом — Великобритания с почти 346,2 миллиардами долларов в казначейских бумагах американского минфина (минус 3,7 миллиарда долларов).