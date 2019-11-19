МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют уверенный рост на фоне надежд на торговое соглашение между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.18 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 1,08%, до 7387,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,55%, до 5962,43 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,21%, до 13365,48 пункта.

Инвесторы продолжают следить за развитием событий в "торговой войне" между США и Китаем. Трейдеры настроены оптимистично, несмотря на отсутствие официальных комментариев по вопросу соглашения.

Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на правительственный источник, что настроение Китая "пессимистично" и что китайцы обеспокоены нежеланием президента США Дональда Трампа отменить пошлины, которые, по мнению Китая, американская сторона уже согласилась отозвать. При этом в выходные Китай провёл телефонные переговоры с США, которые китайская сторона назвала конструктивными.

"Дневной рост фондовых рынков показывает, что инвесторы не обязательно покупаются на негативные заголовки. Похоже, есть общее ощущение того, что соглашение будет заключено", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика OANDA Крэга Эрлама (Craig Erlam).

Поддержку индексам также оказывают корпоративные новости. Акции британского авиаперевозчика EasyJet дорожают на 4,6% на фоне публикации финансового отчета компании. Перевозчик также объявил о намерении осуществлять полеты с нулевым выбросом углерода. Акции Volkswagen выросли на 2% после того, как автомобилестроительный концерн подтвердил свой финансовый прогноз на 2019 год.