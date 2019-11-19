МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций прибавляет днём во вторник на фоне роста зарубежных площадок и при снижении нефтяных котировок, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.40 мск увеличивается на 0,49%, до 2938,69 пункта, индекс РТС — на 0,66%, до 1452,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 7 копеек, до 63,75 рубля, курс евро – на 8 копеек, до 70,61 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1%, до 61,8 доллара за баррель.

Азиатские биржи закрыли сегодняшние торги преимущественно ростом в пределах 0,7-1,8% по основным индексам, европейские биржи поднимаются на 0,2-1,15%, фьючерсы на американские индексы растут на 0,16-0,4%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ФСК ЕЭС растут в цене на 3,48%, до 19,76 копейки, на фоне позитивной отчетности по МСФО.

С технической точки зрения удорожание бумаг компании приостановилось у сопротивления 20,1 копейки, но акции при этом поднялись в цене к максимумам с июля, а технический индикатор – индекс среднего направления (ADX) — указывает на усиление восходящего тренда, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Таким образом, у котировок есть неплохие шансы на продолжение восходящего движения и рост в район 20,49 копейки и выше, считает аналитик. Сигналом в пользу коррекции станет падение бумаг ниже поддержки 19,7 копейки, пока же стоит сохранять "длинные" позиции, рекомендует она.

Акции МТС прибавляют 2,45%, также на фоне отчетности и на фоне повышения прогнозного роста выручки по МСФО по итогам года.

Бумаги "Мечела" умеренно подрастают, также после выход данных по МСФО. К текущему моменту префы компании дорожают на 0,33%, обыкновенные акции – на 0,36%.

Также в лидерах роста – акции АФК "Система" (3,63%), ТГК-1 (2,14%), "Детского мира" (1,95%), обыкновенные акции "Россетей" (1,74%), акции "Магнита" (1,24%), а также акции ТМК (1,16%), префы "Транснефти" (1,16%) и акции "Юнипро" (1,13%).

Среди лидеров падения – акции "Распадской" (-1,07%), "Интер РАО" (-1,05%), "Полюса" (-1,01%), "МРСК Центра и Приволжья" (-0,94%), Polymetal (-0,67%) и акции "Алросы" (-0,66%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии оставались выше поддержек 2900 пунктов и 1430 пунктов, но также не решались на преодоление сопротивлений 2950 и 1455 пунктов, отмечает Кожухова. "Такая ситуация говорит о сохранении неопределенности на рынке. "Быки" предпочитают подождать ввиду рисков развития нисходящей коррекции при поступлении негативных сигналов", — полагает она.

До конца дня нас ожидает статистика количества разрешений на строительство новых домов в США в 16.30 мск и начнутся очередные слушания импичмента Трампа в 17.00 мск, напоминает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения". Наиболее вероятный сценарий поведения нашего рынка до конца дня в таких условиях — умеренный рост индекса Мосбиржи в район 2960 пунктов, считает он.

"Налоговый период подталкивает рубль к дальнейшему укреплению против доллара, и поэтому индекс РТС чувствует себя уверенно и способен подрасти сегодня в район 1460-1465 пунктов", — заключает он.