МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в основном незначительно снижаются во вторник, — инвесторы настороженно следят за новостями по торговым отношениям США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.58 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,1% — до 28015,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,11% — до 8559,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,01% — до 3121,8 пункта.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. В понедельник рынки были обеспокоены сообщением, что Китай пессимистично настроен в отношении достижения соглашения с США. Однако затем США в очередной раз продлили на три месяца разрешение американским компаниям на бизнес с китайской Huawei, что несколько разрядило обстановку.

"Рынки по-прежнему убеждены в том, что первая фаза соглашения будет достигнута до следующей даты повышения тарифов, 15 декабря", — сказал агентству Рейтер старший аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).

Инвесторы также отыгрывают статистику из США, оказавшуюся слабее прогнозов. Количество новых домов в стране в октябре увеличилось на 3,8% и составило 1,314 миллиона вместо ожидавшихся 1,32 миллиона.

В среду участники рынка ждут публикации протокола октябрьского заседания ФРС. Трейдеры надеются получить подсказки по дальнейшей политике регулятора после третьего подряд снижения ставки в октябре. По данным CME Group, большинство экспертов ожидают, что регулятор прервет череду снижений и сохранит ставку на текущей отметке в 1,5-1,75%.