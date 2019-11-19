МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота показывает слабое снижение во вторник на фоне неопределенных новостей по торговому соглашению США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,15 доллара, или на 0,08%, до 1470,65 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро растет на 0,36%, до 17,062 доллара за унцию.

На настроения трейдеров продолжает оказывать влияние неопределенная ситуация в торговых переговорах между США и Китаем. Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на правительственный источник, что настроение Китая пессимистично и что китайцы обеспокоены нежеланием президента США Дональда Трампа отменить пошлины, которые, по мнению Китая, американская сторона уже согласилась отозвать. При этом в выходные Китай провёл телефонные переговоры с США, которые китайская сторона назвала конструктивными. Однако затем США в очередной раз продлили на три месяца разрешение американским компаниям на бизнес с китайской Huawei, что несколько разрядило обстановку.

"Фондовые рынки растут, инвесторы предпочитают более рисковые активы безопасным убежищам, что также является фактором, влияющим на золото", — сообщил агентству Рейтер аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертинг (Peter Fertig).

Участники рынка также ожидают выхода протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на этой неделе. Трейдеры надеются получить подсказки по дальнейшей политике ФРС после третьего подряд снижения ставки в октябре. По данным CME Group, большинство экспертов ожидает, что регулятор прервет череду снижений и сохранит ставку на текущей отметке в 1,5-1,75%. Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, так как это влияет на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на котировках металла.