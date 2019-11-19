МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается к евро и иене на сохраняющейся неопределенности с перспективами торгового соглашения США и Китая, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы также ожидают публикации протокола октябрьского заседания ФРС США.

По состоянию на 19.03 мск курс доллара к иене снижался до 108,5 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,66 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1077 доллара с 1,1070 доллара на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 97,78 пункта.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. В понедельник рынки были обеспокоены сообщением, что Китай пессимистично настроен в отношении достижения торгового соглашения с США. Однако обстановка несколько разрядилась после того, как США в очередной раз продлили на три месяца разрешение американским компаниям на бизнес с китайской Huawei.

Инвесторы также ожидают публикации протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры надеются получить подсказки по дальнейшей политике регулятора после третьего подряд снижения ставки в октябре. По данным CME Group, большинство экспертов ожидает, что регулятор прервет череду снижений и сохранит ставку на текущей отметке в 1,5-1,75%. Следующее заседание ФРС запланировано на 10-11 декабря.

"Центральные банки не могут предоставить достаточно стимулов, чтобы акции дорожали. Поэтому аппетит к риску сейчас приглушен, и доллар может продолжить дешеветь, так как американская экономика замедляется, а способность ФРС ее поддержать находится под вопросом", — сказал агентству Рейтер старший валютный трейдер и стратег Tempus Inc. Хуан Перес (Juan Perez).