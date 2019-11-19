МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются в пределах 2% на рисках увеличения запасов сырья и неопределенности в развитии торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.35 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 1,68%, до 61,39 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,22%, до 55,87 доллара за баррель.

Давление на котировки нефти оказывает риск увеличения запасов сырья. В среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам в стране. Аналитики ожидают, что за минувшую неделю запасы нефти увеличились на 1,1 миллиона баррелей, до 450,1 миллиона.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на то, что объем добычи нефти в Норвегии, крупнейшей нефтегазодобывающей страна в Европе, составил в октябре 1,519 миллиона баррелей в день, что на 4,5% выше прогноза NPD.

Инвесторы также отказываются от покупки рисковых активов, каким считается нефть, на фоне неопределенности развития торгового конфликта США и Китая. В понедельник рынки были обеспокоены сообщением, что Китай пессимистично настроен в отношении достижения торгового соглашения с США.