МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок повысился, несмотря на неуверенную динамику западных биржевых индексов и снижение нефтяных котировок.

Стабилизация курса рубля оказала поддержку на фоне сохранения спроса на рублевые активы. Вечером доллар снижался на 1 копейку до 63,81 рубля, евро прибавлял 2 копейки до 70,71 рубля.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,59% до 2941,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,60%, до 1451,64 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВВЕРХ, НЕСМОТРЯ НА ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ

Российский фондовый рынок сумел вырасти по итогам дня на фоне позитивных утренних новостей. Порадовала статистика по прямым инвестициям в КНР за октябрь, а также новости о продлении лицензий на работу с Huawei для американских компаний еще на 90 дней, говорит Сергей Дейнека из компании "БКС премьер". Кроме того, данные по продажам автомобилей в Европе и строительству в США также оказались неплохими, добавил он.

Между тем, основные западноевропейские биржевые рынки вечером в основном снижаются — в пределах 0,6%, американские — в пределах 0,5%. Инвесторы настороженно следят за новостями по торговым отношениям США и Китая.

Нефтяные котировки, не сумев закрепиться выше 63 долларов за баррель в ходе недавнего роста, второй день корректируются вниз, теряя 1,7% до 61,34 доллара за баррель сорта Brent.

Вечерний негатив не сумел компенсировать позитивный импульс на российском рынке.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Акции АФК "Система" (+4,5%) оказались лидерами роста на фоне позитивных данных ("дочки") МТС (+2,7%) о росте выручки оператора связи по МСФО в третьем квартале на 4,6% — до 133,9 миллиарда рублей.

На позитивном отчете по МСФО также выросли в цене акции ФСК ЕЭС (+3,7%). Подорожали бумаги "Северстали" (+2,3%), "Детского мира" (+1%), НЛМК (+1,5%), Qiwi (+3,5%). Подешевели бумаги "Распадской" (-1,3%), Polymetal (-1,1%), "Полюса" (-1%), "Мечела" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В последние сессии российский рынок удерживает позиции выше отметки 2920 пунктов по индексу Мосбиржи, которая стала локальной поддержкой для российского рынка, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате коррекции от максимумов и последовавшей за ней консолидации, частично снята перекупленность рынка. В этой ситуации, несмотря на отсутствие рядом сильных поддержек, "быки" могут попытаться использовать уровень 2920 пунктов, как опору в попытках возобновить восходящую динамику", — добавил он.

Завтра участники торгов продолжат ориентироваться на новостной фон, так или иначе связанный с американо-китайскими торговыми отношениями, а также за статистикой и монетарными сигналами, полагает Дейнека из "БКС премьера".

"Кроме того, можно ожидать важных заявлений в рамках выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы, а также в ходе первого дня инвестиционного форума "Россия зовет!". Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на среду — 2925-2955 пунктов", — оценил он.