МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник завершили торги преимущественно ростом на фоне снижения рисков, связанных с развитием внешнеторговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,21%, до 7323,23 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,35%, до 5909,05 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 0,09%, до 13218,73 пункта.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. В понедельник рынки были обеспокоены сообщением, что Китай пессимистично настроен в отношении достижения торгового соглашения с США. Однако обстановка несколько разрядилась после того, как США в очередной раз продлили на три месяца разрешение американским компаниям на бизнес с китайской Huawei.

"Несмотря на неоднозначные сигналы, рынки достаточно оптимистичны. На данный момент это фиксация прибыли…", — приводит агентство Рейтер слова аналитика брокерской компании OANDA Крэга Эрлама (Craig Erlam).

Поддержку индексам также оказывают корпоративные новости. Акции британского авиаперевозчика EasyJet подорожали на 5,33% на фоне публикации финансового отчета компании. Перевозчик также объявил о намерении осуществлять полеты с нулевым выбросом углерода.