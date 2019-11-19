МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) с повышением своей стоимости, подешевели только бумаги TCS Group Holding, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,6%, до 7,08 доллара, "Новатэка" — на 0,68%, до 207 долларов, "Лукойла" — на 0,4%, до 95,54 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,47%, до 7,76 доллара, "Газпром нефти" — на 0,76%, до 33,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,3%, до 27,6 доллара, "Северстали" — на 2,02%, до 14,15 доллара, НЛМК — на 0,86%, до 20,04 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,35%, до 1,44 доллара, Сбербанка — на 0,1%, до 14,98 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 1,02%, до 19,5 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 3,83%, до 4,98 доллара. Цена бумаг "Магнита" увеличилась на 0,71%, до 12,13 доллара, "Ленты" — на 4,01, до 3,25 доллара.