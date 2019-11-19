МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) хотят зарабатывать больше, чем им могут дать банковские депозиты, при этом не хотят сильно рисковать и в 2019 году продолжают вкладываться в консервативные инструменты – в первую очередь в ОФЗ и корпоративные облигации крупнейших эмитентов, рассказали РИА Новости эксперты.

Частные лица в РФ с 2015 года могут открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК (счет доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды. Сумма, зачисляемая по договору ИИСа в течение календарного года, ограничена 1 миллионом рублей.

Помимо дохода от инвестиций инвестору предоставляется право, в случае если ИИС не закрывается ранее трёх лет, на один из двух видов инвествычетов по НДФЛ: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (тип А) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС при закрытии счета (тип Б).

"Наиболее популярный инструмент в этом году вне зависимости от типа вычета среди инвесторов — это облигации. Высокая волатильность в начале года отпугивала инвесторов от более рисковых активов, поэтому процент инвесторов, вкладывающих в акции, был относительно небольшим. Самый популярный выбор — это ОФЗ с небольшой долей корпоративных имен", — рассказывает инвестиционный консультант "БКС Премьер" Ян Мельничук.

ОБЛИГАЦИИ В ПРИОРИТЕТЕ

"Порядка 85% наших клиентов предпочитают размещать свои средства в облигационные стратегии ИИС, что позволяет им получать предсказуемую доходность от облигаций и возвращать ранее уплаченные налоги от использования вычета типа А. Данный инструмент позволяет клиентам получать доходность выше, чем по банковским вкладам, сохраняя высокий уровень надёжности вложений", — говорит начальник департамента коллективных инвестиций "Газпромбанк — Управление активами" Роман Слюсаренко.

По данным начальника отдела развития электронной дистрибуции Сбербанка Константина Шульги, в 2019 году в качестве инструментов инвестиций у клиентов банка наибольшим спросом пользуются облигации, их доля в портфеле составляет более 70,2%, акции – 25,7% и ETF- 3,6% (другие — 0,5%).

"По итогам 10 месяцев 2019 года объем активов ИИС в портфелях клиентов ВТБ был распределен следующим образом: 55% — облигации, 37% — акции, 8% — денежные средства. На 31 октября 2018 года он выглядел следующим образом: 58% — облигации, 32% — акции, 10% — денежные средства", — делится информацией главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Хотя у других опрошенных компаний доля облигаций в общем объеме инвестиций владельцев ИИС меньше по сравнению с другими инструментами, она все же остается довольно значительной.

Так, например, руководитель управления развития инвестиционных и брокерских сервисов "Тинькофф банка" Антон Кицун говорит о том, что наиболее востребованными инструментами на индивидуальных инвестиционных счетах являются российские облигации (35%), российские акции (30%), зарубежные акции (23%), биржевые фонды и ETF (10%).

"Структура инвестиционных предпочтений владельцев ИИС в целом не меняется в последние годы. Примерно треть вложений (36% по итогам 2018 года, 33% — по итогам 2017) приходится на облигации, около 25% — на акции, это в основном рублевые ценные бумаги, валютные инструменты – 5-7% портфеля акций и облигаций. Еще порядка 25% активов на ИИС – это валюта, преимущественно доллары и евро. Остальное – денежные остатки на брокерских счетах", — говорит руководитель управления клиентского сервиса ГК "Финам" Дмитрий Леснов.

В то же время Георгий Цегоев и Эльвира Ерофеева из управления маркетинговой аналитики "Открытие Брокер" отмечают, что в 2019 году инвестиции клиентов компании на ИИС в ОФЗ составили 8%, в ETF – 5%, остальные доли пришлись на акции: префы "Ленэнерго" (22%), префы Сбербанка (22%), обыкновенные акции Сбербанка (5%), акции АФК "Система" (7%), "Газпрома" (7%), "Яндекса" (6%) и акции "Лукойла" (5%).

А владельцы ИИС тип А ITI Capital в текущем году предпочитали структурные продукты со 100% защитой, владельцы ИИС типа Б активно торговали акциями, отмечает директор по продажам компании Кирилл Упатов.

По его наблюдению, владельцы ИИС стали отдавать предпочтения продуктам с фиксированным купоном, абсолютное большинство ищет инструменты для инвестирования аналогичные логике банковского вклада – 100% защиты и регулярная выплата дохода.

ОЦЕНКА И ОЖИДАНИЯ ЭКСПЕРТОВ

По признанию экспертов, начавшийся в июне цикл снижений ключевой ставки в РФ сильно не повлиял на предпочтения владельцев ИИС. Хотя в ближайшее время профучастники ожидают сохранения тренда у консервативного типа инвесторов-физлиц, но отмечают и рост интереса к более доходным инструментам фондового рынка.

Руководитель по развитию инвестиционных решений розничного бизнеса Альфа-банка Александр Оспищев говорит, что снижение ключевой ставки и уменьшение процентных ставок по депозитам в целом увеличивают спрос на инвестиционные продукты.

"По сравнению с ситуацией на конец прошлого года предпочтения клиентов практически не изменились. Можно выделить незначительное снижение доли ОФЗ, связанное, вероятнее всего, с падением доходности этого инструмента вслед за снижением ключевой ставки ЦБ", — говорит Кицун из "Тинькофф банка".

Шульга из Сбербанка также отмечает, что клиенты банка выбирают простые финансовые инструменты — облигации с фиксированной доходностью, защитой капитала и минимальным риском, и считает, что данный выбор инструментов релевантный, наиболее уместный для долгосрочного и успешного инвестирования.

"Наша статистика показывает, что после успешного опыта с облигационными стратегиями клиенты готовы попробовать и сбалансированные продукты, сочетающие доходность акций и надежность рынка облигаций", — отмечает Слюсаренко из "Газпромбанк — Управление активами".

Однако в ближайшем будущем ИИС, инвестирующие в долговые бумаги, вероятнее всего, останутся продуктом первого выбора для большей части клиентского потока, поскольку облигационные стратегии в сочетании с использованием вычета типа А по ИИС — простое и понятное решение для большинства начинающих инвесторов, полагает он.

В то же время Потапов из ВТБ говорит, что хотя сейчас более половины средств, инвестированных через ИИС, приходится на облигации, темп прироста в акциях за последние 12 месяцев был гораздо выше. "Объем инвестиций в данный класс активов в денежном выражении вырос в три раза. Объем средств, инвестированных через ИИС в облигации – в 2 раза", — добавляет он.

А Мельничук из "БКС Премьер" считает, что хотя в силу неопределенности на мировых рынках многие инвесторы продолжают держать облигации, но тенденции начинают меняться, так как текущие доходности не столь привлекательны, а потенциал роста облигаций практически исчерпан.

"Если судить по результатам последних лет, наиболее доходными оказались вложения в рисковые активы, что на российском, что на американском фондовом рынках. Особенно сильный рост показали российские бумаги за последний год. В то же время доходность облигаций снижалась, хотя и оставалась выше, чем на депозитах. Но надо понимать, что инвесторы в ИИС в первую очередь ориентированы на надёжность и на долгосрочные вложения без активных операций. Поэтому они вполне могут быть удовлетворены тем, что получили с минимальными рисками больше, чем в банке, особенно с учетом налоговых вычетов", — комментирует Леснов из "Финама".