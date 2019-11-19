МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, обсуждает с китайскими компаниями увеличение производства свинины на Дальнем Востоке до 1 миллиона тонн, но этот проект возможен, в частности, только при открытии китайского рынка для поставок российской свинины, заявил гендиректор "Русагро" Максим Басов.

"Мы ведем переговоры с крупными китайскими компаниями об увеличении производства свинины на Дальнем Востоке до 1 миллиона тонн, что очень много. Но это может произойти, только после того как Китай откроет свой рынок и китайские компании решат инвестировать в России", — сказал Басов в ходе телефонной конференции.

Он указал, что без долгосрочного партнерства с китайским бизнесом "Русагро" не будет инвестировать в отрасль существенные средства, по крайней мере, за пределами Китая. Если власти КНР разрешат поставки российской свинины, группа готова не только экспортировать туда свою продукцию, но и создать новые мощности со сроком окупаемости меньше четырех лет.

"У нас есть возможность быстро построить дополнительные мощности на Дальнем Востоке, но не более 40 тысяч тонн, и в Тамбовской области — тоже около 40 тысяч тонн. Мы будем увеличивать мощности в свиноводстве еще больше, только если у нас будет партнерство с китайскими компаниями, особенно — на Дальнем Востоке", — добавил топ-менеджер.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.